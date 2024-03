LA SQUADRA DI MONTEMURLO. Il Team Soudal domina: Cherchi e Paez sul podio nella Gran fondo dei Vini

Il Team Soudal di Montemurlo ha iniziato la stagione in grande stile, con Dario Cherchi e Leonardo Paez sul podio nella Gran Fondo dei Vini, mentre in Spagna anche Victor Fernàndez è salito sul podio. Prima gara e prima vittoria per l’umbro Cherchi in una prova selettiva come quella siciliana. "Essere subito con una nuova squadra e in una nuova categoria sul gradino più alto del podio mi rende molto contento – afferma Cherchi - è bello iniziare la stagione con una vittoria".

Anche il colombiano Paez è stato piacevolmente sorpreso dall’inizio di stagione. "Prima di tutto sono contento di cominciare la stagione e subito contribuire a una vittoria di squadra, la condizione è già buona", ha detto. Lo spagnolo Victor Fernàndez ha aperto la stagione nella MTB Guzmán El Bueno in Spagna, gara avversata da pioggia, freddo e vento. "Abbiamo affrontato una giornata molto dura, il ritmo è stato molto impegnativo per tutta la giornata e la gara molto combattuta, alla fine è arrivato il secondo posto. Sono contento delle mie sensazioni e del risultato, visto che è stata la prima gara dopo più di quattro mesi".

Antonio Mannori