Le due ruote. Ciclistica Castellana. È Giorgio Rossi il nuovo presidente

Con la scomparsa di Rinaldo Borghi, avvenuta nei giorni scorsi, la società ciclistica di Castelfiorentino era rimasta senza la sua storica guida. Nonostante il grande vuoto lasciato il gruppo è riuscito a trovare la forza di ripartire ricevendo dall’amico Giorgio Rossi (al centro nella foto) la disponibilità a ricoprire la carica di presidente. Rossi verrà affiancato dai tecnici Marco Perciavalle e Giuseppe Leonetti. Fra qualche settimana i giovani tesserati riprenderanno ad allenarsi in vista della nuova stagione e lo faranno con uno stimolo in più tenendo fede a quel motto coniato dallo stesso Borghi: "chi si diverte non perde mai"