LE DUE RUOTE. Gran Fondo-Giro dei due bacini, doppio successo per la ciclistica Viaccia

Il ritorno al percorso classico e tradizionale con la zona della collina pistoiese, e la splendida giornata di sole, hanno favorito il successo organizzativo e di adesioni per la 41° edizione della Gran Fondo - Giro dei Due Bacini, la manifestazione cicloturistica che si corre in primavera, organizzata dalla Ciclistica Viaccia. Di buon mattino circa 400 concorrenti si sono ritrovati nella zona sportiva di via Valdingole a Viaccia per prendere il via "alla francese" dopo aver timbrato il cartellino. C’era la possibilità di scegliere il percorso più congeniale, tra i tre predisposti dalla società pratese del presidente Fausto Mati che assieme ai suoi collaboratori ha lavorato a fondo per il successo della gara. Il tracciato corto era di 59 km e 300 metri, il medio con alcune difficoltà inserite di 116 chilometri, quello lungo il più impegnativo, di 135 chilometri. Percorsi suggestivi dal punto di vista paesaggistico, e strade invase dai concorrenti ai quali era stato ricordato il massimo rispetto del codice stradale. Alla è stata la Ciclistica Viaccia ad ottenere il primo posto con 545 punti e 44 cicloturisti che hanno concluso la gara dei 45 iscritti. Ai posti d’onore il gruppo Io Bici con 420 punti e 30 arrivati, al terzo il Gruppo Ciclistico Campi 04 di San Donnino con 280 punti e 25 arrivati. In tutto 63 le società che hanno partecipato alla manifestazione sotto l’egida dell’Uisp, patrocinata dal Comune di Prato, e valevole come prova del "Circuito Toscano" e del "Circuito Terre dei Medici". La Top ten della classifica del 41° Giro dei Due Bacini è stata completata dal sesto posto del Team Gastone Nencini di Prato con 185 punti, seguito dal Bicisporteam Firenze con 180, l’Avis Verag Prato 175, Agliana Ciclismo 165 e dalla Dynamo Cyclinge Team con 145.

Antonio Mannori