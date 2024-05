Le ragazze del pedale a podio. Di Sciuva, Bracco e Costa. È mancata soltanto la vittoria

C’è rammarico per la mancata vittoria, ma le cicliste brianzole possono essere soddisfatte della loro prestazione nel classico Memorial Alberto Coffani che si è svolto a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. È stata una bella domenica per le ragazze della categoria esordienti Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) e Nicole Bracco (SC Cesano Maderno), che sul rettifilo di arrivo ottengono la seconda e la terza posizione. L’epilogo a gruppo compatto ha visto sfrecciare vittoriosa la ravennate Teodora Castelli (Calderara STM Riduttori) che in questa occasione è riuscita nell’impresa di mettersi alle spalle le quotate brianzole. Anche nella gara delle allieve il successo è sfuggito di mano a Giulia Costa Staricco, sedicenne di Besana Brianza della società Cesano Maderno, che chiude lo sprint finale alle spalle della bresciana Anna Bonassi (Liv Mazzano), mentre il podio è completato da Martina De Vecchi del Team Serio. Quinto posto, invece, per la neo campionessa lombarda a cronometro Maria Acuti del Velo Club Sovico.

Dan.Vig.