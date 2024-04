L’Eroica dei giovanissimi. Oggi la tappa valdarnese

di Giorgio Grassi

La città per un giorno sarà la capitale mondiale del ciclismo Juniores. Una specie di campionato internazionale. E che spettacolo. Oggi, infatti, sarà protagonista della terza tappa dell‘"Eroica Juniores Nations Cup". Arriveranno i 176 partecipanti di 28 nazioni a questa seconda edizione Juniores, provenienti dai cinque continenti. La terza tappa dell’evento ciclistico dilettanti Juniores partirà da Siena oggi intorno alle ore 14 un primo passaggio alle 15,30 circa dalla città. L’arrivo è previsto per dopo le 16. La tappa misura 101,9 km ed è la più dura delle quattro. La prima è stata di due semitappe con una crono a squadre: in linea ha vinto l’olandese Senna Remija Metherlands, la crono è stato un dominio straniero, Italia terza. Il percorso è insidioso con numerosi tratti di strada frastagliata, oltre che discese tecniche e salite arcigne, che spezzano le gambe, occorre massima attenzione nelle curve.

Insomma, strada insidiosa, e fra salita e discesa di quasi 25 km finali, che forse decideranno la maglia generale amaranto, simbolo della vittoria della Eroica. L’intero percorso: centro Siena, Pianella, salita per il Castello di Brolio, Gaiole (paese il cuore dell’Eroica), salita del Coltibuono 4,8% pendenza media, massima 7%, traguardo volante Bucine, (primo passaggio), Pestello, scalata San Marco, Moncioni, e poi l’impennata del Monte Luco (lunga 13,7 km, con 7 km strade bianche), media pendenza 4,5%, massima 13%, la cima è il passo dal Chianti al Valdarno, e discesa molto tecnica ,specie nel tratto iniziale, poi Nusenna, Mercatale Valdarno, Pestello, centro storico arrivo.

L’organizzatore e creatore dell’Eroica Giancarlo Brocci: "Tutto fila liscio, grande entusiasmo e tanto pubblico. Siamo soddisfatti". Direttori di corsa Paolo Maraffon e Fabrizio Carnasciali, l’espertissima speaker del Giro d’Italia, Elena Forzoni. La corsa è possibile seguirla in diretta Tv su Bike Channel, Canale 3 Toscana Tvl. Nel 2023 vittoria del norvegese Jorgen Nordhagen.