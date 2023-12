Longoni prova il colpo grosso. Con le sorelle Di Sciuva nel fango di Sabbio Chiese

Queste sono le settimane del Ciclocross con le grandi sfide a caratterizzare il periodo invernale. Come quella odierna, a Sabbio Chiese nel Bresciano, dove sono attesi la maggior parte dei giovani brianzoli nell’ottava prova della Challange System Cars-SlopLine Memorial Claudia Bonfanti. La presenza del monzese Matteo Jacopo Gualtieri, della Guerciotti Salus, è una sicurezza per puntare al successo tra gli esordienti. Gualtieri è in ottima forma e il suo obiettivo sarà quello di conquistare la quarta affermazione bissando il trionfo di sette giorni fa a Rivalta sul Mincio nel Mantovano. Garanzie di fare centro appartengono anche ai portacolori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. La formazione di Daniele Fiorin sarà al via con quasi tutti i suoi migliori esponenti come spiega il tecnico stesso: "Abbiamo le sorelle Iasbel e Romina Di Sciuva in grande spolvero e sono certo che anche oggi saranno fra le migliori. Mi aspetto buone cose anche dagli juniores Servidio e Maggioni che bene si sono comportati nella gara della scorsa settimana nel Mantovano, e dal dilettanti Bordin di cui ho molta fiducia". In casa della Salus Seregno Academy le chance di ottenere un buon risultato sono affidate a Marco Crocè, Davide Bonesso, Andrea Callegaro e Giulio Moretto, mentre Dario Gargantini è l’uomo in più per la prova degli Elite.

Nell’elenco dei favoriti figura inoltre il cesanese Daniele Longoni (Piton T&T Italia) più che mai deciso a bissare il successo di Ospitaletto Mantovano. E ancora la lissonese Rebecca Gariboldi (Team Cingolani) in gara con le donne elite, per finire con la paretcipazione della agratese Carlotta Ronchi, Irene Oneda, Valentina Sangiorgio, Camilla Isorni, Andrea Pierobon e Ivan Mosè Borghi Pelizzoni.