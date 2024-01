Maestri, debutto stagionale alla Volta Valenciana. In gara ci sarà anche la Bardiani di Reverberi

Debutto stagionale in gara per Mirco Maestri, 32enne di Luzzara, che oggi in Spagna si presenta al via della Volta Valenciana con i gradi di capitano del Team Polti Kometa, squadra professionista che ha per riferimento l’ex ciclista Aberto Contador. I general manager sono Francisco Contador e Ivan Basso.

"Abbiamo lavorato bene, arriviamo alla Volta Valenciana convinti dei nostri mezzi, anche se sappiamo che troveremo diverse squadre del contesto World Team con i loro assi", afferma Maestri. A fianco dell’atleta reggiano ci sono Paul Double, Giovanni Lonardi, Fran Munoz, Davide Piganzoli, Diego Sevilla, Fernando Tercero.

A caccia della vittoria nella stessa competizione la Vp Group Bardiani Csf Faizanè, che presenta Luca Colnaghi, Filippo Fiorelli, Riccardo Lucca, Filippo Magli, Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato. Gli incursori veloci sono Colnaghi, Fiorelli e Magli, per gli sprint largo a Zoccarato. Direttori sportivi Alessandro Donati e Roberto Reverberi. La competizione si svolge da mercoledì a domenica, cinque tappe mosse, nervose, soprattutto nelle prime tre frazioni disegnate tra le alture e il mare. Le tappe: Benicassim-Castellon (160 km), Canals-Valldigna (160), San Vicente-Orihuela (161), la Teulada-Vall d’Ebo resa difficile da cinque gran premi della montagna (175) e finale domenica sul tratto Betera-Valencia (90). Diretta tv Eurosport2 dalle 15.

m.t.