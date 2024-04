Maltinti ’regina’ toscana. Dominata la crono scalata

Una domenica trionfale per la Maltinti Banca Cambiano alla cronoscalata del Montalbano, che ha assegnato i due titoli toscani 2024, vinta dal 20enne brianzolo Lorenzo Nespoli, a cui erano presenti il presidente Roberto Maltinti e a sua sorella Cristina, vice presidentessa della società di Carraia. Il team empolese ha fatto enplein grazie all’Under 23 Francesco Vignini ed all’Élite Matteo Niccoli. Particolare il successo di Vignini. La cessazione dell’attività dell’Etruria Team Sestese Amore&Vita a seguito della morte nel tragico incidente stradale del suo direttore sportivo Gianluigi Parenti, aveva lasciato Vignini ed altri atleti senza squadra. La Maltinti fu una delle società che decise di tesserare un atleta, Francesco Vignini appunto, che sul percorso Capraia Fiorentina-Limite sull’Arno-Castra-Montalbano di 7 km e 700 metri, ha conquistato il titolo regionale della crono in montagna per gli Under 23. Una gran bella soddisfazione per lui, i suoi tecnici Antonini, Luddi, Scarselli, i dirigenti. Matteo Niccoli invece si è riconfermato Campione toscano nella categoria Élite conservando quella maglia che aveva ottenuto sempre sul Montalbano nel luglio 2023. E’ stata una magnifica mattinata di sport e di ciclismo con 92 partenti, con in palio il Trofeo Comune Capraia e Limite-Trofeo Car Center-Memorial Michele Nunziata. Presenti il sindaco Alessandro Giunti con l’assessore allo sport Gabriele Paci, il presidente della Pro Loco Edoardo Antonini e quello del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti.

Antonio Mannori