Manifestazione organizzata dal Team Marathon Bike e dalla uisp. Lucio Margheriti si aggiudica la diciottesima edizione del "Trittico di Maremma»

Lucio Margheriti del team Van Cycling Club, si aggiudica la diciottesima edizione del "Trittico di Maremma", mentre Mikel Demiri e Lorenzo Ferrari vincono l’ultima prova delle tre in programma andata in scena al Grilli di Gavorrano. Lucio Margheriti succede a Vincenzo Rigirozzo vincitore dell’edizione del 2023. La manifestazione è stata organizzata dal Team Marathon Bike, Uisp, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, supportata dalla Banca Tema e la Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Al via della terza tappa 107 corridori che per un discorso di sicurezza sono stati divisi in due partenze. Il percorso in linea, prevedeva il giro del Lago dell’Accesa per poi terminare dopo 70 chilometri nei pressi della Stazione di Giuncarico. Nella prima partenza, come detto fa il bis Mikel Demiri che si aggiudica la gara dopo essere stato in fuga con l’altro titolato del gruppo ovvero Davide Apollonio, e con Riccardo Cicognola del team Alpin e Emanuele Labate del team Stefan. Una quarantina di chilometri di fuga neutralizzata a circa quindici chilometri dal traguardo. Bella azione nel finale del "gioiellino" del Marathon bike Roberto Basile, che veniva ripreso a 500 metri dal traguardo. Volata di gruppo con Demiri che batteva Lucio Margheriti e Andrea Beconcini. Nella seconda partenza, subito in fuga Lorenzo Ferrari e Cristian Ballestri, rispettivamente primo e secondo al traguardo. Al terzo posto Ferruzzi Stefano.