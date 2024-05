Mountain Bike: Paez (Team Soudal) vince la Marathon dell'Appennino

Prato, 21 maggio 2024 – Dopo oltre un mese Leonardo Paez è tornato sul gradino più alto del podio e lo ha fatto a modo suo, in una gara a cui non aveva mai partecipato, la Marathon dell’Appennino in Liguria. L’ex iridato del mountain bike non ancora al meglio della condizione dopo i malanni accusati è tornato protagonista al suo debutto nella classica del calendario ligure. Sul podio anche il ligure Dario Cherchi, terzo al traguardo, mentre Adelheid Morath, seconda nella classifica femminile è apparsa in ripresa. Il tracciato della Marathon ligure era lungo 80 chilometri con 2.500 metri di dislivello.

“Sono davvero molto contento della mia prova – ha detto il vincitore Leonardo Paez - era la prima volta che correvo qui, ci tenevo a vincere e ci sono riuscito. Con Cherchi abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, sono molto motivato e adesso arrivano gare importanti".

In terza posizione nella gara in casa, Dario Cherchi che sta proseguendo nel suo soddisfacente percorso di crescita a fianco di un campione esperto come Paez e in vista della gara di Coppa del Mondo Marathon. Infine splendido secondo posto di Adelheid Morath nonostante una condizione fisica ancora precaria dopo i problemi fisici accusati. La Campionessa Europea ha comunque evidenziato segnali incoraggianti di ripresa, per tornare nella migliore condizione atletica e puntare al successo nelle prossime competizioni in programma.

Antonio Mannori