Memorial Cavorso, prime prove. Le classifiche prendono forma. In testa ci sono Marini e Gastasini In corso il 13° Memorial Tommaso Cavorso per esordienti ciclisti di 13 e 14 anni. Tommaso Marini e Mattia Gastasini in testa alle classifiche dopo le prime due gare. Prossime tappe a San Casciano Val di Pesa, Ponte a Ema e Scarperia.