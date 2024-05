Memorial Tortoli, ci siamo. Saranno in 200 a Montalto

di Giorgio Grassi

Un ‘esercito’ di 200 dilettanti Under 23 ed Elite sono iscritti al 10° Memorial Daniele Tortoli di Montalto, Comune di Laterina Pergine. Le squadre iscritte sono 32. L’ambita corsa ciclistica di carattere nazionale si disputerà domani Le società sono 34.

I ciclisti si contenderanno il trofeo ‘Tortoli’ al termine di un percorso con salitelle che hanno anche una pendenza di circa il 30%, come ad esempio la salita dei Macelli, 400 metri di lunghezza, che non pochi corridori scalano gli ultimi cento metri, con bici in spalla. Da qui all’arrivo restano da percorrere 12 km, superando la salita del Romito lunga 2 km, che inizia dal ponte sull’Arno. Un finale molto selettivo, idoneo per scalatori passisti, che accenderà come sempre i tentativi di fuga in vista del traguardo.

La lunghezza del percorso misura km 170,500. Il via alle 13,30. Il tragitto intero è il seguente: Montalto, Poggio Bagnoli, Pieve a Presciano, Bucine, Montalto, Ponte Romito, la rampa di Vitireta, Laterina, Montalto.

Si inizia col circuito di km 33,500, si va a Levane, La Querce, Montalto, Ponte Romito, Vitereta, Montalto. Secondo giro: Levane, Ponte Leonardo, La Querce, Montalto, via Agna, Vitereta, Montalto. Secondo giro: Levane, Rotatoria Cimitero, Ponte Romito, Vitereta, la Querce, Montalto. Terzo giro: Levane, Ponte Leonardo, Levane-la Querce, Vitereta, Latereto, Ponte Romito, Motanto. E questo il circuito finale: Levane, Ponte Leonardo, Levane-La Querce, Vitereta, ed il colpo finale con la rampa di 400 metri dei Macelli, centro storico di Laterina, Ponte Romito, Montalto arrivo. Organizza il G.S. Montalto, segretario generale Paolo Donati.

Chi era Daniele Tortoli? E’ presto detto: un tecnico di grande valore, scomparso a soli 58 anni, diesse e scopritore di talenti, come Mario Cipollini e Davide Formolo. Aveva un carisma particolare e naturale per lo sport che prediligeva. A fare gli onori di casa chiamati il presidente della Regione Eugenio Giani, il tecnico della nazionale Under 23 Marino Amadori.