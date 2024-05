Monsummano Terme, a Sgherri la vittoria e a Del Cucina il titolo toscano juniores

Monsummano Terme (Pistoia), 26 maggio 2024 - Splendida volata in Piazza Giuseppe Giusti a Monsummano Terme da parte di un ristretto plotoncino di corridori a conclusione del Trofeo Marino Romani-Mem.Luigi Scrima, prova valevole per il Campionato Toscano juniores. Ha vinto il marchigiano Giacomo Sgherri al secondo successo stagionale in maglia Vangi Il Pirata Sama di Calenzano, società alla sua nona vittoria in questa sua brillante annata, davanti all’umbro Cornacchini ed al toscano della provincia di Arezzo Riccardo Del Cucina della Mekap Junior Team di Loro Ciuffenna, che ha conquistato con la medaglia di bronzo la maglia di campione toscano 2024. Un titolo aggiungiamo che Del Cucina merita ampiamente perché in questa stagione pur non avendo ancora vinto come è successo qui in Valdinievole, è stato il più regolare e costante tra gli juniores toscani ottenendo ben 4 secondi posti oltre al terzo che gli è valso il titolo. Sono stati 142 i corridori che hanno dato vita a questa corsa comprendente per tre volte la salita del Vico che ha provocato una buona selezione assieme alla vertiginosa media che alla fine ha sfiorato i 44 orari. Nel finale dopo i vari tentativi il gruppo di testa si è ridotto a ventina di unità e la volata è stata incerta fino alla fine con Sgherri (primo anno in categoria) che è riuscito ad avere la meglio con un colpo di reni. Per lui grande felicità così come per Del Cucina il cui piazzamento d’onore questa volta, è valso il titolo con pieno merito.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Giacomo Sgherri (Vangi Il Pirata Sama) km 122,8, in 2h47’29”, media km 43,992: 2)Francesco Cornacchini (Team Fortebraccio); 3)Riccardo Del Cucina (Mekap Junior Team); 4)Marco Merola (Pol. Monsummanese); 5)Leonardo Meccia (Vangi Il Pirata Sama); 6)Iacchi; 7)Simonetti; 8)Holgate; 9)Lombardi; 10)Caselli.