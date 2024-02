Mountain bike. Campionato d’Inverno. Prima tappa a Fanciulli

Claudio Fanciulli è il vincitore assoluto della prima tappa del "Campionato d’Inverno" di mountain bike Uisp. Il ciclista della società Scoglio Cycling Team ha vinto il Trofeo Cala Violina. Tra i single track del fantastico percorso Claudio Fanciulli conquista la vittoria assoluta arrivando in solitudine al traguardo. Splendida organizzazione curata nei dettagli dal Team Marathon Bike con circa 90 corridori alla partenza. Quella di Cala Violina era la prima tappa del circuito. "Ho inisiato bene la stagione con la nuova maglia - afferma Fanciulli - è stata una bella gara anche se non molto adatta alle mie caratteristiche. Sapevo che Taliani mi avrebbe dato filo da torcere ma fin dal primo single track ho capito che potevo fare bene. Dopo l’esperienza a Grosseto sono tornato a correre con una squadra dell’Argentario". Il campionato prosegue domenica a Orbetello, l’11 febbraio a Batignano, il 18 febbraio a Monte Argentario. Per concludere il 25 febbraio a Giuncarico. Secondo Cristiano Taliani e terzo Andrea Zullo.

Un appuntamento cicloamatoriale diventato ormai tradizionale e atteso in tutta la Toscana. Le prove sono organizzate da Team Marathon Bike, Polisportiva Orbetello Scalo, MareVettaMare, Mt Bike Argentario e Giuncarico Trails, sempre sotto l’egida Uisp. Per ogni singola gara saranno assegnati i seguenti punteggi a scalare ai primi 15 classificati di ciascuna categoria ammessa 30, 27, 25, 23, 21, 18, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Il punteggio nell’ultima gara sarà doppio. Per gli atleti che parteciperanno a tutte le Prove del campionato verrà assegnato un bonus partecipazione di 15 punti da sommare al proprio punteggio finale, in caso di ex aequo vincerà chi si ha ottenuto i migliori piazzamenti nelle prove del trofeo, e per ultimo il miglior piazzamento dell’ultima prova.