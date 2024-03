Mountain Bike, brillante bilancio del Club Appenninico di Borgo San Lorenzo

Borgo San Lorenzo,11 marzo 2024 - Continua la serie dei successi e delle belle prestazioni nel mountain bike da parte dei giovani esponenti del Club Ciclo Appenninico, la società di Borgo San Lorenzo fondata nel 1907. Nell’ultimo fine settimana nel Trofeo Regionale Bacialla Bike Leonardo Poggiali ha vinto la gara nella categoria allievi, mentre il giovanissimo G5 (11 anni) Andrea Fabbri ha conquistato il quarto posto e il suo compagno di squadra Christian Velaj il sesto. Si è trattato di un ottimo debutto stagionale per i giovani in casacca biancorossa.

Altro impegno nel Trofeo Nazionale Borbonica Cup a Palmariggi (LE) su un percorso davvero impegnativo per l'intensità di ostacoli naturali tipici. Hanno iniziato la giornata di gare le categorie agonistiche internazionali con la gara Under 23 e Junior dove Matteo Braccesi ha fornito un’ottima prestazione fra gli Junior. Gara combattuta quella nella quale ha gareggiato con una buona prestazione l’esordiente 2° anno Daniele Fabbri, mentre l’allievo Christian Bandini è apparso in crescita fornendo una buona prova con relativo piazzamento.

Un bilancio decisamente brillante per i giovani biker mugellani attesi da altri impegni e la conferma di una crescita di rendimento e risultati nel fuoristrada da parte della società del presidente Stefano Rossi che ha scelto la multidisciplina.

Antonio Mannori