Mountain bike Decolla il trofeo “Città di Aulla“. In palio le maglie regionali Junior, U23 e Amatori

Scatta questa mattina il 3° Trofeo Città di Aulla, gara Mtb Xco cross Country, al mattino riservata ai Giovanissimi minibiker G6 F/M, mentre nel primo pomeriggio scenderanno in corsa per la prova unica valevole per il campionato regionale Junior U23 Elite Amatori. La macchina organizzativa dell’Asd Veloclub Lunigiana presieduta da Pier Luigi Ariu che poggia sulla collaborazione dell’Avis di Aulla, ha fissato il quartier generale all’interno del campo sportivo “Salvo D’Acquisto“, rettangolo di gioco dal quale sono state stabilite le partenze, al mattino, ore 9,30 per i Giovanissimi, mentre per la categoria Esordienti, il via è fissato alle 13. Alle 14,45 sarà la volta delle M4, M5, M6, M7, M8, MW, infine, ore 16 correranno M1-M2-M3.

Le corse si snoderanno sullo sterrato lungo (km 3,150) nel boschetto sottostante del centro sportivo, su un percorso divertente appositamente studiato per i giovani e soprattutto per quelli più esperti in quanto richiede una buona preparazione fisica ed altrettante abilità di guida: salite tecniche, discese in single track nel bosco e comunque altamente ondulato e a tratti aggressivo.

Il tratto clou sarà sicuramente la discesa finale che porta all’arrivo da un single track nel bosco che non finisce mai, piacevolissimo e senza tratti pericolosi e accuratamente segnalato dalle fettuccine installate dai volontari del Veloclub lunigiana. Viva è l’attesa per vedere all’opera l’ex corridore del Veloclub Giuseppe Panariello al quale vanno i favori del pronostico.