Mountain bike, dopo bronzo e argento arriva l’oro. Impresa di Matteo Gualtieri sugli sterrati friulani contro l’eterno rivale e plurivittorioso Acanfora

Matteo Jacopo Gualtieri si sblocca e vince all’Italia Bike Cup Young di Mountain Bike a Stevenà di Caneva, in provincia di Pordenone. Era nell’aria e finalmente è arrivata sugli sterrati friulani la tanto attesa affermazione del monzese classe 2010, portacolori dell’Unione Ciclistica Costamasnaga. Gualtieri si è imposto nella prova riservata alla categoria esordienti di secondo anno. Il brianzolo è riuscito nell’impresa di battere il plurivittorioso Mattia Acanfora, bresciano del team Santa Cruz RockShox Pro Team, grande favorito alla vigilia e il valtellinese Matteo La Capria (Melavì Tirano) giunto in terza posizione. Un successo che permette a Gualtieri di guardare con maggiore fiducia ai prossimi appuntamenti del calendario italiano di mountain bike. Prima di celebrare questo trionfo per tre volte aveva chiuso secondo a Nalles, Esanatoglia e San Zeno di Montagna e al terzo posto ad Albenga, mentre a gennaio si era messo al collo la medaglia d’argento al campionato italiano di Ciclocross nel Bolognese. Dan.Vig.