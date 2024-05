Mountain bike. Gualtieri e Villa nel team lombardo per la Coppa Italia

Il monzese Matteo Jacopo Gualieri (UC Costamasnaga) e il medese Matteo Villa (SC Triangolo Lariano) sono stati convocati dalla rappresentativa della Lombardia per l’odierna seconda prova della Coppa Italia Giovanile di mountain bike a Scansano (Grossetto). L’evento nazionale interesserà le categoria esordienti e allievi. Gualtieri, 14 anni di Monza, è indicato come papabile per la vittoria tra gli esordienti di secondo anno. Villa, 16enne di Meda, correrà la prova riservata agli allievi di secondo anno cercando di avvicinarsi al podio.

Dan.Vig.