MOUNTAIN BIKE, seconda tappa del "Trofeo d’Inverno». Domani c’è il "Memorial Barbara Baldi»

È già tempo della seconda tappa del "Trofeo d’Inverno" mountain bike Uisp. Domani si corre la seconda prova, "Memorial Barbara Baldi", con ritrovo dalle 9 e partenza dalle 10,30 all’azienda agricola Capalbiaccio. Percorso di 24 chilometri con dislivello di 500 metri. L’evento è organizzato dalla Polisportiva Orbetello Scalo, sotto l’egida Uisp e con il patrocinio dei Comuni di Orbetello e Capalbio. Per info 3347149161. Le prove del circuito sono organizzate da Team Marathon Bike, Polisportiva Orbetello Scalo, MareVettaMare, Mt Bike Argentario e Giuncarico Trails. Per ogni singola gara saranno assegnati i seguenti punteggi a scalare ai primi 15 classificati di ciascuna categoria ammessa 30, 27, 25, 23, 21, 18, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Il punteggio nell’ultima gara sarà doppio. Per gli atleti che parteciperanno a tutte le prove verrà assegnato un bonus partecipazione di 15 punti da sommare al proprio punteggio finale.