Mountain bike. Taliani si aggiudica il "Memorial Baldi»

Taliani vince il "Memorial Barbara Baldi" di Orbetello. Dopo il secondo posto a Capalbio, arriva la vittoria a Orbetello. Cristiano Taliani torna al successo nel Trofeo d’Inverno mountain bike Uisp: vince la seconda tappa del circuito di mountain bile amatoriale, ovvero il Memorial Barbara Baldi, e conferma di essere tornato a ottimi livelli dopo un periodo non facile, condizionato da un grave infortunio. Il portacolori del Gruppo Ciclistico Tondi Sport precede il sempre ottimo Alessio Brandini, Donkey Club Sinalunga, e il compagno di squadra Dario Bulgherini. Nei dieci si piazzano anche Andrea Zullo, Chianti Down Country, che si conferma protagonista dopo il podio a Cala Violina, Angelo Ivan Turconi, Team Bike Palombara Sabina, Lorenzo Petroncari e Francesco Scalora, entrambi del Team Marathon Bike, Luca Mariani, Team Siena Bike, Fabio Presenti, Scoglio Cycling Team, e Aldo Bizzari, Bassike Racing Team. La prova, ben organizzata dalla Polisportiva Orbetello Scalo sotto l’egida Uisp, è stata portata a termine da 51 amatori che si sono sfidati nei sentieri adiacenti ad Orbetello per una prova divertente ed entusiasmante. I vincitori di categoria sono stati Andrea Cordova, Amici 2 Ruote Gavorrano (Elite), Petroncari (M1), Zullo (M2), Taliani (M3), Scalora (M4), Gianmarco Betocchi, Scoglio Cycling Team (M5), Brandini (M6), Silvio Rinaldini, Bassike Racing Team (M7), Guido Bichi, Donkey Club Sinalunga (M8). La kermesse invernale quindi prosegue domenica a Monte Argentario. Per concludere il 25 febbraio a Giuncarico, per un appuntamento cicloamatoriale diventato ormai tradizionale e atteso in tutta la Toscana dalla amanti della mountain bike. Le prove sono organizzate da Team Marathon Bike, Polisportiva Orbetello Scalo, MareVettaMare, Mt Bike Argentario e Giuncarico Trails, sempre sotto l’egida Uisp.