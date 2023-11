Mountain Bike, rivoluzione nel Team Soudal: quattro atleti lasciati liberi

Montemurlo (Prato), 28 novembre 2023 - Una vera e propria “rivoluzione nel settore del mountain bike, in seno alla società pratese del Team Soudal di Montemurlo per la stagione 2024 dopo una i tanti successi dell’annata da poco conclusa. Un poker di atleti lasceranno infatti il sodalizio che ha confermato invece Leonardo Paez e Victor Manuel Fernàndez, decidendo di lasciare liberi Daniele Mensi, Stefano Valdrighi, Aleksei Medvedev e Massimo Rosa. Mensi lascia la società di Stefano Gonzi dopo ben 9 stagioni durante le quali ha conseguito 34 vittorie Dopo sette anni se ne va il ventinovenne toscano di Castelnuovo Garfagnana Stefano Valdrighi che ha acquisito nel team pratese esperienza importanti e che gli serviranno per il futuro. Dopo tre annate lascia i colori del Team Soudal anche il due volte Campione Europeo Marathon Aleksei Medvedev, che chiuderà l’avventura con la squadra toscana in cui ha giocato un ruolo importante nelle gare di un giorno e in quelle a tappe conquistando una ventina di successi. Infine la partenza di Rosa dopo due anni di permanenza con quattro vittorie del piemontese, classe 1995, nel 2023.