Mountain Bike, tre gare in crescendo per il ferrarese Bonafini in trasferta in Serbia L'atleta ferrarese Edoardo Bonafini inizia la stagione internazionale di Mountain Bike con ottimi risultati in gare di livello C1 in Serbia, conquistando un 6°, 5° e 3° posto nel cross country olimpico. Prossimi appuntamenti in Italia e all'estero.