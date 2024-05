Ciclismo: all'irlandese Conor Murphy l'Eroica Juniores a Montalcino

Montalcino,19 maggio 2024 – Splendido finale di corsa e successo in solitaria per l'irlandese Conor Murphy (Academy U19 Region Sud) sul traguardo di Montalcino nella quarta edizione di Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli con 137 corridori al via di 27 squadre.

La corsa, da Siena a Montalcino in 111 chilometri con quattro tratti di strada bianca, ha visto protagonista un terzetto di corridori; lo stesso Conor Murphy, Ivan Toselli (Vangi Il Pirata Sama) e Tommaso Brosio (Ciclistica Trevigliese); fuga nata proprio su iniziativa di quest'ultimo. La selezione finale è avvenuta lungo la salita finale, a soli tre chilometri dall'arrivo. La fuga per iniziativa di Bosio dopo il 70° chilometro, il quale era raggiunto da Toselli, recente vincitore nelle Marche e dall'irlandese Murphy.

All'inizio dell'ultimo tratto di strada bianca in località Argiano, il vantaggio dei tre al comando era superiore al minuto. All'uscita della strada bianca, a poco più' di 10 chilometri all'arrivo, è iniziata la lotta per il successo Bosio, Toselli e Murphy. Sulla salita finale, cinque chilometri all'arrivo di Montalcino, Bosio ha lanciato il suo attacco. Toselli non ha retto il ritmo mentre Murphy è riuscito a resistere all’affondo di Bosio. A tre chilometri dall'arrivo è stato l'irlandese a scattare a sua volta e a lasciare Bosio alle spalle, per conquistare l’ambita vittoria.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Conor Murphy (Academy U19 Region Sud) km 111 in 2h58’20” media km 37,550; 2)Tommaso Brosio (Ciclistica Trevigliese) a 19”; 3)Ivan Toselli (Vangi Il Pirata Sama) a 44”; 4)Enea Sambinello (idem) a 54”; 5)Simone Galbusera (Pool Cantu’) a 1’32”; 6)Nicholas Travella (Pool Cantu’ GB Junior Team); 7)Andrea Donati (Ciclistica Trevigliese) a 1’38”; 8)Leonardo Consolidani (Work Service Coratti) a 1’51”; 9)Santiago Ferraro (Work Service Ferraro); 10)Roberto Capello (CPS Professional Team).

Antonio Mannori