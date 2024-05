Negli Under 23 bravo Biancalani (Beltrami) che ha corso in solitaria per 130 km a Castelfidardo. Zampate di Manfredi e Cavatorta

Intenso fine settimana per il ciclismo reggiano, con squadre impegnate nei campionati provinciali giovanili, nella categoria Under 23 con respiro anche internazionale e nelle iniziative di avviamento al ciclismo.

Partiamo dagli Under 23 con l’attività della Beltrami Tsa Tre Colli, il cui gruppo ha corso sia sabato che domenica per la Due giorni marchigiana, appuntamento di richiamo internazionale per Under 23 Elite.

Sabato al Gran premio Santa Rita di Castelfidardo il 20enne Nicola Rossi ha artigliato il 10° posto alla sprint. Sempre nella stessa prova, lunga fuga di 130 chilometri di Andrea Biancalani, poi riassorbita dal gruppo. E proprio il 23enne Andrea Biancalani si è messo in evidenza domenica al Trofeo città di Castelfidardo grazie a un 4° posto in volata che ha interessato 18 fuggitivi. "La squadra ha corso bene entrambe le gare della Due giorni marchigiana, siamo soddisfatti. E con un pizzico di fortuna in più, avremmo potuto salire sul podio. Siamo in costante crescita", afferma il direttore sportivo Stefano Miodini.

Dagli Under 23 alle categorie giovanili. Notevole fermento a Cavriago, dove si sono svolte gare per Esordienti e Allievi, coinvolgendo circa 208 partecipanti, 71 Esordienti e 137 Allievi. In palio anche i titoli provinciali: quello Esordienti è andato a Leonardo Manfredi (Sc. Cavriago), che ha anticipato di pochi centimetri Oleksandr Osadchyi della Ciclistica 2000 Rubiera.

Nella categoria Allievi titolo provinciale a Luca Cavatorta (Sc. Cavriago). Nell’attività di approccio al ciclismo dei Giovanissimi iniziativa molto partecipata a Felino (Parma), dove nella classifica per società si segnalano il 2° posto dell’Sc. Cavriago, 3° per Ciclistica 2000 Rubiera e 8° per Cooperatori di Reggio.

Massimo Tassi