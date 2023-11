Nove Colli edizione 2024. Alle 10 via alle preiscrizioni

A Cesenatico è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia dell’edizione 2024 della Nove Colli, la mitica granfondo con partenza e arrivo in viale Carducci che rappresenta da anni la gioia o la dannazione di tanti ciclisti e cicloamatori che si cimentano in questa gara che non è esagerato definire ’mitica’.

La Nove Colli e il glorioso gruppo ciclistico ’Fausto Coppi’ di Cesenatico, hanno ufficializzato le date per potersi iscrivere alla corsa in calendario la penultima domenica di maggio. Nella giornata di oggi, mercoledì 29 novembre, a partire dalle 10 del mattino, ci sarà quindi l’apertura delle preiscrizioni alla Nove Colli tradizionale, quindi il percorso lungo e il percorso medio di 130 chilometri, e alla pedalata ’l’altro percorso’ di 60 chilometri. Questa finestra sarà aperta sino alle 20 di lunedì 11 dicembre.

L’apertura ufficiale delle iscrizioni è prevista invece per mercoledì 13 dicembre, sempre dalle 10 del mattino, sul sito ufficiale www.novecolli.it. La quota di iscrizione per la granfondo rimane di 110 euro, quindi è invariata rispetto a quella disputata nello scorso mese di settembre. Per ’l’altro percorso’ la quota è di partecipazione è di 90 euro. Le iscrizioni per questa corsa speciale rimarranno aperte fino a martedì 30 aprile, vale a dire 19 giorni prima della data di partenza. In merito alla disposizione di avvio, per avanzare di griglia in base al merito, saranno analizzate le medie di ogni partecipante delle ultime due edizioni della Nove Colli.

Il giorno della gara, esattamente il 19 maggio, il ritrovo è previsto a partire dalle 5 del mattino alla colonia Agip al civico 181 del lungomare viale Carducci. Alle 6 i primi a partire saranno i corridori della griglia rossa, dal numero di pettorale 1 al 1.300; a seguire tutti gli altri ciclisti delle altre griglie partiranno in tempo reale, con intervalli di quattro minuti dall’ultimo partente della griglia precedente. Il regolamento della granfondo è ovviamente disponibile sul sito della Nove Colli, che per le informazioni mette a disposizione anche le segretarie negli uffici della sede in viale Litorale Marina a Villamarina.