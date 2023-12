Oggi i funerali alle 15 in Duomo. Insieme al nonno Celio, per anni fu l’anima dell’Unione Ciclistica locale. Comacchio piange Piccoli, talento del ciclismo

Enrico Piccoli ci ha lasciati, dopo aver lottato strenuamente contro una malattia incurabile, che lo aveva fortemente provato nel fisico ma non nel cuore. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 3 febbraio. Benvoluto e stimato da tutti, familiari, colleghi di lavoro, amici di ieri e di oggi, lascia la moglie e tre figli.

Chi scrive ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo e vederlo crescere. Il tratto distintivo del suo temperamento gioviale e ottimista stava in quel sorriso e in quella espressione solare, mai incline al broncio o al rancore. Non l’ho mai visto arrabbiato, neanche quando certe situazioni, avrebbero portato chiunque ad essere risentiti e corrucciati. Un altro tratto esaltante del suo carattere era la piena disponibilità con tutti.

Insieme a nonno Celio, creatore e titolare per tanti anni dell’omonima ferramenta che si trova al centro della piazza municipale di Comacchio, avevamo dato vita, mezzo secolo addietro, alla Unione Ciclistica Comacchio, frequentata nel tempo da numerosissimi bambini e ragazzini. Uno di questi era appunto Enrico. Aveva appena 9 anni ma già si intravedeva in lui quel talento che lo avrebbe fatto diventare un campione in erba (vinceva 18 gare su 20). Prima di lui e primo in assoluto a correre con la locale società sportiva è stato il fratello Marco, scomparso in seguito ad un incidente d’auto quando aveva appena 28 anni. Enrico, che aveva 5 anni in meno, non poteva resistere al richiamo delle due ruote e da subito cominciò a correre e a vincere. E lo faceva sempre con quel sorriso e quella leggerezza alla stregua di un gioco, con umiltà e passione.

Per me resterà sempre una sorta di fratellino dal cuore grande e dal grande cuore, con il quale ho condiviso i momenti più belli dell’adolescenza e della giovinezza. Sono certo che anche lassù continuerà a sorridere e a pedalare, pronto a tagliare il traguardo più bello. I funerali avranno luogo oggi alle 15 in Duomo a Comacchio.

Luciano Boccaccini