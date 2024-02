Partenza da ribolla. Si corre il "Trofeo Bastione Garibaldi»

E’ tutto pronto per il "Trofeo Bastione Garibaldi". L’evento ciclistico, organizzato dal Team Marathon Bike, si terrà domani a Ribolla. La gara, che vale anche come punteggio per il campionato Marathon Bike 2024, partirà alle 9.15 dal Bar Sorriso di Ribolla: i partecioanti si dovranno trovare dalle 8 alle 9.15. Il percorso prevede una gara di 70 chilometri. Gli atleti una volta usciti da Ribolla prenderanno la strada provinciale 20 Pian del Bichi, la strada provinciale Montemassi, la località Olmini, la strada provinciale 152, la Magia, Castellaccia, la strada provinciale 20 Pian del Bichi. Un circuito da ripetere tre volte. Al terzo giro poi i ciclisti prenderanno la strada di Montemassi, la strada provinciale 19 e l’arrivo è previsto ad un chilometro da Montemassi. Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria d’età: Elite sport (19-29 anni), M1 (30-34), M2 (35-39), M3 (40-44), M4 (45-49), M5 (50-54), M6 (55-59), M7 (60-64), M8 (gr e oltre), donne.