Pedale Sarzanese a razzo. Partenza a suon di vittorie

E’ partita alla grande la prima parte di stagione per il Pedale Sarzanese. I primi due appuntamenti di inizio 2024 hanno, infatti, visto protagonista la società ciclistica sarzanese che si è imposta con tre vittorie di categoria, numerosi piazzamenti e il secondo posto come Società nella prima uscita stagionale valevole per il ‘Terzo Trofeo Città di Aulla’ tenutosi la scorsa settimana nella città lunigianese. Nel week-end appena trascorso, invece, alla seconda gara della stagione il Pedale è salito sul gradino più alto del podio come Società. Nella prima prova della Challenge Ligure a Calvari (Genova), infatti, i giovani biker biancocelesti (nella foto) hanno portato a casa ben 5 vittorie di categoria oltre a numerosi piazzamenti. Questi i vincenti divisi per Categoria: Gaia Bernabò categoria G1F, Pietro Giangrande G1M, Francesco Bernabò G3M, Francesco Odaglia G5M, Susanna Vollero G5F. Oggi invece va in scena il terzo impegno stagionale per il team sarazanese. L’appuntamento è a Lerici alle 15:30 nel percorso del parco di Falconara. Si tratta della seconda prova della Challenge Ligure che vede al momento la Società del presidente Carlo Bianchi pronta a difendere il primo posto nella classifica generale.