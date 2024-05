Playoff di Eccellenza. La Zenith a Camaiore. E deve solo vincere

Un solo risultato per tenere vivo un sogno. Oggi pomeriggio alle 15 la Zenith Prato andrà a far visita al Camaiore nella sfida secca di semifinale dei play off del girone A di Eccellenza. I bluamaranto, quarti classificati al termine della regular season, avranno un solo risultato a disposizione per passare il turno e andare a sfidare in campo neutro la vincente del contemporaneo confronto fra Cuioiopelli (seconda) e River Pieve (quinta). Il Camaiore, infatti, in virtù della miglior posizione in classifica generale, potrà anche accontentarsi di un risultato di parità al termine dei 90’ regolamentari e di un’ulteriore parità al termine dei necessari supplementari per proseguire nella post season.

"Affronteremo una squadra esperta, che avrà il vantaggio di poter gestire due risultati su tre e che è abituata a queste partite - commenta Simone Settesoldi, allenatore dei pratesi -. Se la Zenith Prato riuscirà a fare una prova corale di squadra, con ritmo, aggressività e intensità, sicuramente ci giocheremo le nostre carte al massimo. Queste partite si decidono anche sugli episodi e dovremo essere bravi a portare il match dalla nostra parte, senza frenesia o ansia". Tutti a disposizione gli uomini della rosa bluamaranto per questo match che può valere una stagione. L. M.