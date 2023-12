Nasce un polo ciclistico nel Comprensorio Cuoio e Pelli

San Miniato (Pisa), 24 dicembre 2023 - Gli ultimi giorni dell’anno che sta per lasciarci, hanno ufficializzato le diverse novità che attendono il ciclismo nel 2024 nella zona del Comprensorio del cuoio e delle pelli. Possiamo tranquillamente parlare di “universo del ciclismo” o più semplicemente di un vero e proprio “polo ciclistico” tra San Miniato, Ponte a Egola e S.Croce sull’Arno, grazie all’impegno senza confini del presidente Franco Biagini che da 36 anni è nel ciclismo e che nel 2024 propone ancora l'attività a livello giovanile e rafforza l'impegno nel settore femminile. Le principali novità sono la nuova denominazione a livello sportivo con la dicitura Team Fabiana Luperini in quanto, l’ex campionessa pisana di ciclismo, avrà la doppia funzione di Team manager oltre quella della preparazione delle atlete con la collaborazione dei nuovi ingressi di Nicola e Federico Caponi e di Francesco Fagnani. Novità anche tra i dirigenti in quanto ai soliti nomi (Giordano Biondi, Marco e Sandra Biagini) si registra l'ingresso di due nuovi preziosi consiglieri quali Stefano Giovannetti e Claudio Pucci. Ufficialmente l'attività per le atlete è iniziata in questi giorni, con la consegna dei materiali e delle biciclette e con la prima sgambata collegiale. I giovanissimi inizieranno invece nell’ultima decade di gennaio sulla pista ciclabile di Casa Bonello. Questo l’organigramma ad oggi.

GIOVANISSIMI: Tommaso e Diego Della Polla, Lorenzo Olivieri, Shrvan Signetti, Lorenzo Mantelli, Ettore Di Stefano, Bianca Maioli, Brando Buggiani, Filippo Calandroni, Manuel Monti, Lorenzo Manfredini, Sofia Bacci, Alessia, Chiara e Francesco Acerti, Tommaso Taccola, Davide Baldi, Gabriele Cavallini, Andrea Nacci, Mirko Campani, diretti da Massimo Fogli, con la collaborazione di Alessandro Bacci e Fabrizio Bachi.

DONNE ESORDIENTI: Matilde Semoli, Anastasia Ferri, Vittoria Donno, Olivia Giovannetti, Asia Pucci, Maria Giada Blaj, Emma Tarantino, Bianca Capitoni.

DONNE ALLIEVE: Margherita Altea, Ilaria Romoli, Silvia Maioli Bianconi, Alejandra Maria Lopez.

DONNE JUNIOR (1° anno): Giulia Lepri, Stella Maria Pietricola. Team manager Fabiana Luperini, tecnici preposti alla conduzione Nicola e Federico Caponi, Francesco Fagnani; meccanico ufficiale del team Adriano Gastasini.

ESORDIENTI: Marco Lepri, primo anno, impegnato al momento nel ciclocross e mountain bike.