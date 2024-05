"Primo Maggio a Larciano: Gran Premio Industria e Artigianato, appuntamento ciclistico amatoriale"

Appuntamento con il ciclismo oggi Primo Maggio a Larciano dove di buon mattino si corre il primo Gran Premio Industria e Artigianato, gara amatoriale riservata non solo ai tesserati della Federciclismo ma anche a quelli degli Enti di Promozione Sportiva. La gara è anche valevole per il Campionato Provinciale pistoiese della FCI, con l’organizzazione dell’U.C. Larcianese che prima dell’impegno con il Campionato Italiano professionisti del 23 giugno ha messo in programma questa gara. Il ritrovo in via Marconi presso il Ready Center con partenza alle 8,30. Il circuito in programma interamente pianeggiante, è lungo 9 km e 300 metri da ripetere sette volte per complessivi 65 chilometri. Interessate alla gara amatoriale via Marconi, Piazza Vittorio Veneto, via Matteotti, via Bartalini, via Francesca, via Gramsci, via Ferrucci.

Antonio Mannori