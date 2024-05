Primo Maggio, si corrono 3 gare

Tre gare tradizionali in provincia di Firenze nel giorno del Primo Maggio. A Calenzano si corre per gli allievi la 76esima Coppa Lavoratori organizzata dalla Fosco Bessi. Il ritrovo alla Casa del Popolo in via Puccini, la partenza alle 9,30 con un percorso che comprende 4 giri di 5,4 km pianeggianti più 5 giri del circuito di km 7,400 con la salita di via Colle verso San Donato. Il chilometraggio totale della gara calenzanese è di km 58. Altro appuntamento in provincia di Firenze a Luco di Mugello con gli esordienti del 1° e 2° anno che si contenderanno i titoli provinciali 2024. In palio la 40esima Coppa Lavoratori, prova del 13° Trofeo Tommaso Cavorso ed organizzazione affidata al Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Il ritrovo al Bar Valeri e prima gara con partenza alle 9,15 sulla distanza di 29 km, cui seguirà alle 10,30 la gara del 2° anno su 37 km e mezzo.

Antonio Mannori