Quante big domenica. Grandi firme a Corridonia. Sarà una gara spettacolare

Domenica Corridonia ospita la Giornata nazionale Rosa, 11ª edizione, nel cui albo d’oro figurano la corridoniana pluritricolore nonché vicecampionessa europea Eleonora Ciabocco e la lombarda Federica Venturelli, iridata, campionessa in carica e reduce dai trionfi nel Giro del Mediterraneo. Tre le competizioni, con partenze ed arrivi in piazza della Vittoria. Alle 9.30 gareggiano le atlete della categoria Open; alle 14.30 le promesse Esordienti e alle 15.30 le Allieve, nella prova valida come tappa del Trofeo Rosa interregionale.

Nell’elenco delle formazioni iscritte figurano il Team Isolmant Premac Vittoria dell’ammiraglio Giovanni Fidanza, con capofila la valdostana Gaia Tormena, già biker leader mondiale ed europea; la Btc Lubijana, guidata dalla bielorussa Hanna Tserakh, reduce dai successi di Buttrio e Bolzano; la Top Girl Fassa Bortolo che punta in primis su Iris Monticolo; il K2 Women Team, battistrada è Gemma Sernissi; il team Biesse Carrera, la nazionale ucraina, il messicano Team Monex. Le juniores più attese sono Chantal Pegolo, Linda Sanarini, Giada Silo, Alice Bulegato, Matilde Cenci.

Ad abbassare le bandierine saranno il sindaco Giuliana Giampaoli e l’assessore Matteo Grassetti. A latere si tiene l’incontro “Contro la violenza di genere“, a cura di Catia Luciani, con la lettura dei versi del poeta corridoniano Mario Broglia e l’accompagnamento della violinista Carlotta Brizi. "Torna e raddoppia – sottolinea Mario Cartechini, presidente del Club Corridonia che organizza la manifestazione – questa classica. I numeri dorsali sono esauriti ed è folta la partecipazione di atlete europee e d’Oltreoceano. È un onore ospitare 400 atlete, provenienti fin dal Messico e con un livello molto alto. A Corridonia hanno sempre vinto ragazze che poi si sono affermate anche nel professionismo. Ingente l’impegno del Club Corridonia, che schiera tutti i collaboratori per realizzare al meglio la giornata".

Donne Open: di percorso 85,5 km; donne Esordienti, anche campionato marchigiano e campionato provinciale: percorso 29 Km. Donne Allieve, campionato marchigiano e provinciale: percorso 50 Km.

Umberto Martinelli