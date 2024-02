"Ricordando Pantani". Cini, bis a Chiatri Puccini

Fabio Cini ha iscritto il proprio nome nell’albo d’oro della diciannovesima "Ricordando Marco Pantani", la manifestazione amatoriale che il Pedale Lucchese Poli organizza ogni anno in ricordo del "Pirata". Cini ha bissato il successo del 2019. Mossiere, l’assessore allo Sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti L’ arrivo era a Chiatri Puccini. Nella parte pianeggiante – che comprendeva il circuito S.Alessio, Ponte del Giglio, Monte S.Quirico, S.Alessio – gran bagarre, ma gruppo sempre compatto fino all’inizio della salita. Poi i più forti scalatori hanno fatto la differenza. Cini, negli ultimi metri, ha prevalso sui quattro compagni di fuga, avanti a un chilometro dall’arrivo. La corsa era valida anche come campionato provinciale della "Fci".

La bella giornata ha facilitato l’afflusso dei molti spettatori sull’arrivo a Chiatri Puccini. Qui il Maestro aveva una villa (ancora esistente) ed ha vissuto a lungo in questi luoghi. Nel centenario dalla morte anche l’organizzzionea ha voluto ricordare il musicista, mettendo in palio un busto, assegnato al vincitore. Consegnata anche una coppa in memoria di Giuseppe Del Sarto, il popolare "Chiasso", che tanto ha dato al ciclismo amatoriale. Il Pedale Lucchese Poli intende ringraziare tutti i volontari, i direttori di corsa Antonio Ghilardi e Matteo Giannini, il Comune di Lucca per il patrocinio e il comando della Polizia municipale.