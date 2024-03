Seconda prova del trofeo di Marathon Bike e Avis. Trittico di Maremma. Vincono Demiri e Capuccilli

Mikel Demiri e Pietro Capuccilli a braccia alzate sul traguardo delle seconda prova del Trittico di Maremma, gara di ciclismo amatoriale, che si è svolta al Grilli di Gavorrano. La manifestazione, fiore all’occhiello del Marathon Bike e Avis di Gavorrano & Scarlino, si è corsa con ben 107 corridori alcuni di valore assoluto nel panorama nazionale. Due partenze predisposte dagli organizzatori per garantire la sicurezza dei corridori al via, nonostante il percorso fosse sicuro e l’arrivo in salita.

Nella prima partenza dominio assoluto della Promotech Mg K-Vis, che ha chiuso praticamente tutte le varie azioni per portare il suo capitano di giornata ai piedi della salita di Vetulonia. Qui entrava in azione Mikel Demiri, corridore albanese con trascorsi da professionista. Al secondo posto Francesco Manuel Bongiorno della Fmb Cicling team, al terzo il senese Giovanni Fortunati.

Nella seconda partenza, come nella prima, il gioco di squadra ha fatto la differenza esaltando le doti del talentuoso capitano della Faga Zama, Pietro Capuccilli. Il campione Italiano in carica della categoria M5, sfruttava il lavoro della propria squadra, arrivando in solitaria. Questi i premiati delle rispettive categorie: Samuele Luppichini, Manuel Francesco Bongiorno, Giacomo Bischeri, Lucio Margheriti, Andrea Amorevoli, Massimiliano Lelli, Stefano Colagè, Alessandro Biasci e tra le donne Kelli Sichi.