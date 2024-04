Si chiude il Tour of the Alps. Il ciclista camerte Pellizzari chiude all’ottavo posto

Giulio Pellizzari ottiene le risposte che cercava e si muove con lucida certezza fino all’ultimo traguardo del Tour of the Alps. Sotto lo striscione della trentina Levico Terme, arriva con la selezionata pattuglia dei migliori (undicesimo nella volata ristretta), dopo essere stato di nuovo primattore e attaccante con Thomas e Carthy, a lungo sotto gli occhi delle telecamere. La quinta ed ultima frazione di 118 km della corsa professionistica è in linea con le precedenti. Il conto consuntivo del Giro delle Alpi si esprime attraverso l’ottavo posto della classifica generale a 1’54“ dal vincitore spagnolo Lopez Perez e a 1’12“ dal podio, la seconda e la nona piazza di tappa. La continuità e la costanza si riflettono nei verdetti delle diversificate graduatorie: 3° Giovani, 5° Gran Premio della Montagna, 14° Punti, 20° Combattività. Per il ventenne camerte della VF Group - Bardiani CSF - Faizanè è scontato guardare al vicinissimo Giro d’Italia con fondate ambizioni, pur senza fare proclami. Per Camerino (di cui Giulio è amatissimo "Gioiellino") e per il ciclismo marchigiano, Pellizzari rappresenta sempre più bandiera, patrimonio, esempio additato ai giovanissimi e carica vitale per tutti i ciclofili operatori.

Ordine arrivo 5ª tappa: 1.Aurelien Paret-Peintre (Francia, Decathlon AG2R La Mondiale Team) km 118 in 2h50’20“; 2.Antonio Tiberi (Bahrain Victorious); 3.Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team); 4.Bardet; 5.Poels; 6.Zana; 7.Rodríguez; 8.Fabbro; 9.Lopez Perez; 10.Storer; 11.Pellizzari.

Classifica finale: 1.Juan Pedro Lopez Perez (Spagna, Lidl-Trek); 2.Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 38“; 3.Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 42“; 4.Valentin Paret-Peintre a 44“; 5.Romain Bardet a 48“; 6.Poels a 48“; 7.Storer a 1’40“; 8.Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a 1’54“.

Umberto Martinelli