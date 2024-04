Si corre a Pieve al Toppo. Al via i migliori juniores

di Andrea Lorentini

Con la primavera si rimettono in moto le competizioni di ciclismo giovanile nella nostra provincia. Saranno circa duecento i corridori al via, domani, in rappresentanza di 27 squadre della categoria juniores, per la 41esima edizione del trofeo Sportivi Pieve al Toppo, valido come trofeo Beoni 4x4. Partenza e arrivo proprio davanti all’omonima azienda tra Pieve al Toppo e Tegoleto. La bandiera verrà abbassata alle 14,30. Il percorso prevede l’attraversamento di Pieve al Toppo, quindi Tegoleto, via Molinari, ancora Pieve al Toppo, via Vecchia Senese, via dei Boschi, Badia al Pino rotatoria, cavalcavia A1, di nuovo passaggio da Tegoleto rotatoria, Pieve al Toppo, via Vecchia Senese, via dei Boschi, Pieve al Toppo via Aretina Nord. Un circuito di 15,8 Km da ripetere 5 volte, poi giro finale di 22,8 Km così strutturato: Pieve al Toppo, Tegoleto, Albergo, Oliveto inizio tratto sterrato, Civitella fine sterrato, Badia al Pino, Mugliano, Pieve al Toppo Via Aretina Nord 158. Il totale dei chilometri da percorrere sono 101.

L’organizzazione è curata dalla Valdarno Project. In palio anche il quinto trofeo Carlo Cardinali, memorial Ezio Mannucci, 28esimo trofeo Stella Meacci, 41esimo trofeo Dante Bichi. Direttori di corsa saranno Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali.

Una corsa che ormai fa parte della tradizione del ciclismo giovanile del nostro territorio e che venne ideata e portata avanti per tanti anni da Donato Miliciani. Tra le squadre al via, provenienti da varie regioni italiane, da segnalare Pool Cantù, il Team Franco Ballerini, Monsummanese, Vangi, Sidermec Vitali, Parmense, Stabbia, Cps, Casano, Petrucci, Montecorona, la squadra dove è cresciuto Francesco Moser.

Tra le curiosità, nel 1984 giunse secondo Mario Cipollini, anticipato da un fratello di Rinaldo Nocentini. Nell’albo d’oro figura tra gli altri Giovanni Visconti, tre volte campione italiano professionisti.