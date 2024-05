Storie, ricordi e tanti abbracci. Impruneta Cotto Ref 20 anni dopo: "Una stagione indimenticabile" Ex corridori si riuniscono a cena a Impruneta per rivivere i successi delle tre stagioni d'oro tra i dilettanti. Ricordi, aneddoti e festeggiamenti in un'atmosfera di grande nostalgia e amicizia.