Successo tricolore. Nocciolini campione italiano degli Autoferrotranvieri

Adriano Nocciolini è per la terza volta campione italiano Autoferrotranvieri di ciclismo. Uno strepitoso Adriano Nocciolini cala il tris ai Campionati italiani Autoferrotranvieri disputati a Carpineto Romano. Il capitano del team Marathon Bike si ripete dopo il campionato vinto l’anno scorso e quello disputato a Piombino nel 2012. Novantacinque chilometri del percorso "medio" con 1200 metri di dislivello della Granfondo valida anche per il "Trofeo Rerum Novarum" corsi più con la testa che con le gambe visto che ancora il corridore castiglionese non è al meglio della condizione. Nocciolini dipendente dell’azienda "Autolinee Toscane" sede di Grosseto, vanta un curriculum di tutto rispetto con 61 vittorie ottenute ed è uno dei più assidui donatori di sangue del gruppo Marathon Bike di Grosseto, con più di 30 donazioni di sangue all’attivo. Nocciolini è l’esempio vivente di come fare sport ad alti livelli e donare sangue possono andare tranquillamente d’accordo. Tornando alla gara, Nocciolini ha staccato nel finale Sergio Manchi e Claudio Rapagnani rispettivamente secondo e terzo all’arrivo. Buona la prova anche di Manuela Bandaccheri, moglie del Nocciolini, al traguardo prima di categoria.