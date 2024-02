Ciclismo, Team Aromitalia 3T Vaiano rinnovato con 16 atlete

Vaiano (Prato), 13 febbraio 2024 – Il Team Aromitalia 3T Vaiano femminile è una delle formazioni più longeve del panorama ciclistico nazionale femminile. Dopo una stagione 2023 affrontata con determinazione e impegno, la società del presidente Stefano Giugni si è ampiamente rinnovata per la nuova stagione agonistica con 14 atlete élite più due juniores toscane. C’è entusiasmo e voglia di iniziare l’attività nel sodalizio di Vaiano, convinti come sono dirigenti e tecnici, di poter puntare a determinati obbiettivi. Le ragazze che fanno parte della squadra vantano una consistente esperienza guidate dalla lituana Rasa Leleivyte, che abita da anni a Montecatini Terme e che possiamo considerare la capitana della formazione della Val di Bisenzio. Il calendario rosa delle gare (le prime in Toscana saranno le Strade Bianche a Siena sabato 2 marzo e il giorno dopo la gara di Cinquale di Montignoso) sarà improntato in ambito nazionale e internazionale con le gare più importanti previste compreso il Giro d’Italia. Tra le altre novità della stagione che sta per iniziare anche in Italia dopo lo svolgimento del Tour UAE negli Emirati Arabi, l’arrivo importante del nuovo sponsor tecnico 3T che affianca quello storico dell’Aromitalia. Ricordiamo infine che il variegato gruppo ciclistico che fa capo alla società vaianese, comprende anche un bel gruppo di giovanissimi in costante aumento grazie alle iniziative intraprese (è stata realizzata anche una scuola di avviamento al ciclismo), una squadra esordienti, oltre al settore enduro già brillante protagonista nelle stagioni scorse.

TEAM ELITE: Rasa Leleivyte, Francesca Baroni, Milena Del Sarto, Lara Scarselli, Ainhoa Moreno Ossowsky, Irene Affolati, Fanny Bonini, Serena Semoli, Patricie Mullerova, Serena Brillante Romeo, Romina Costantini, Fabia Maramotti, Elisa Tottolo, Valentina Zanzi.

JUNIORES: Emma Franceschini, Melissa Nesti. Direttori sportivi Paolo Baldi e Matteo Ferrari.

CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente e general manager Stefano Giugni; team manager Gina Serenella Toffoli; medico sociale dott. Roberto Rempi; massoterapisti e massaggiatori Alessio Beccari, Luigi Loria; meccanici Riccardo Orcesi, Luca Fabbri; addetto stampa e fotografo Flaviano Ossola.