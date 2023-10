"Team Franco Ballerini: 13 Atleti per il 2024"

Con l’arrivo degli ultimi due atleti, Giulietti e Belgrano, è stata completata la nuova juniores per il prossimo anno del Team Franco Ballerini. "Sono felice che Giulietti e Belgrano – afferma il presidente Miniati – abbiano accettato di indossare la maglia del nostro team". In tutto per il 2024 saranno 13 i corridori a disposizione del riconfermato direttore sportivo l’ex professionista Luca Scinto.

La squadra: Mattia Gagliardoni Proietti, Riccardo Martelli, Leonardo Buti, Gabriele Moroni, Federico Cozzani, Joann Rolando, Alessandro Bercini, Giuseppe Sciarra, Michele Pascarella, Giulio Pavi Degl’Innocenti, Davide Giulietti, Matteo Belgrano, Niccolò Iacchi.

Antonio Mannori