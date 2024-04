Team Zhiraf, Pasqua porta una bella sorpresa. Ferri si laurea campionessa toscana su strada

Da quando è nel ciclismo, iniziò a 7 anni, Elisa Ferri continua a mietere successi. Dopo aver vinto sette titoli italiani dei quali quattro consecutivi nel ciclocross, ecco l’ennesimo titolo toscano di questa valdarnese ora nella categoria juniores. Corre per il Team Zhiraf di Comeana e durante il ponte pasquale si è laureata campionessa toscana su strada. Un esempio di passione, impegno e multidisciplina, in quanto oltre al fuoristrada ed alle gare su strada, corre e vince anche su pista. Non ha ancora 17 anni, voleva fare danza, pensava che il ciclismo fosse uno sport poco femminile, ma la passione di famiglia (babbo Emiliano direttore sportivo e il fratello Tommaso anch’egli ciclista), decise per il ciclismo. "Dovendo scegliere tra bici da strada, pista, ciclocross o mountain bike scelgo quest’ultima – dice Elisa - perché mi piacciono i percorsi tecnici". Grande festa a Comeana nel Team Zhiraf per il presidente Andrea Carlesi e per lo staff tecnico coordinato dall’ex campionessa russa Svetlana Bubnenkova, ormai di adozione pratese.

Antonio Mannori