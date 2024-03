Thomas Rigamonti più forte anche della pioggia: volata vincente a Nonantola

Thomas Rigamonti (foto) rompe il ghiaccio per il Pool Cantù-GB Junior. Lo juniores della formazione brianzola è andato a segno nel Trofeo città di Nonantola (Mo) svoltosi sulla distanza di 85 chilometri. Sotto una pioggia battente, che ha messo a dura prova la resistenza degli atleti, il 17enne ha fatto valere il suo spunto nella volata conclusiva a 5 in cui è riuscito a spuntarla davanti a Nicola Battain (Industrial Forniture Moro C&G Capital) e Armin Caselli del Team Ciclistico Paletti. Per la squadra diretta dall’ex professionista Gianluca Bortolami e coordinata dal presidente Ecclesio Terraneo e dal manager Antonio Meroni, pure la soddisfazione del settimo posto di Emanuele Migheli e dell’ottavo del polacco Adam Bronakowski.

Dan.Vig.