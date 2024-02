“Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico” torna al Lido di Camaiore

Lido di Camaiore, 7 febbraio 2024 – Dopo il successo della scorsa edizione torna Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico l’evento dedicato al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green che il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia organizza sul lungomare di Lido di Camaiore sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 marzo alla vigilia di una delle gare ciclistiche più attese dell’anno. Sarà l’occasione per gli espositori che aderiranno alla fiera per creare contatti, conoscere e provare un'ampia gamma di prodotti, promuovere l'uso della bicicletta per uno stile di vita attento alla salute dell'individuo e per far conoscere e vivere agli appassionati delle due ruote il ricco territorio della Versilia.

“La Versilia è un territorio che si presta ad essere vissuto in bicicletta, lo conferma l’interesse dimostrato ogni anno da parte degli organizzatori di eventi sportivi che la continuano a scegliere. I comuni del nostro territorio grazie all’Ambito Turistico e la Regione Toscana hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico sul quale continuare ad investire ed i risultati si vedono, ne è la conferma di questa seconda edizione di Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico”, ha dichiarato Carlo Alberto Carrai, Presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia.

Un’ampia area espositiva verrà allestita sul lungomare di Lido di Camaiore per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori, e tutto quello che ruota attorno al mondo delle due ruote. E tanti saranno gli eventi che verranno proposti tra pedalate e talk show, approfondimenti e percorsi educativi senza dimenticare i più piccoli.