Trofeo ciclistico. A Margheriti e Spampani il "Bastione Garibaldi»

Ancora un successo organizzativo per il Marathon Bike con il "Trofeo Bastione Garibaldi", gara di ciclismo amatoriale andata in scena domenica scorsa a Ribolla. Non sono mancati colpi di scena nelle due partenze con Lucio Margheriti del Team Vam Cicling Club e Francesco Paolo Spampani della Falaschi, sul gradino più alto del podio. Nella prima partenza come detto la vittoria è andata a Lucio Margheriti (nella foto). L’epilogo di questa prima partenza è avvenuto a metà gara quando sono riusciti ad andare via Alessandro Natale, Simone Bonifazi e Valerio Massenzi. Pochi chilometri di fuga e sui tre rinvenivano Lucio Margheriti, Manuel Allori e Federico Fruscini. Niente da fare per gli inseguitori, e i sei attaccanti si sono giocati la vittoria in volata con Lucio Margheriti che di pochissimo si e imposto su Manuel Allori. Al terzo posto Simone Bonifazi. Nella seconda partenza il super favorito Francesco Paolo Spampani non si è lasciato scappare l’occasione di incrementare il bottino di vittorie ottenute in tutta Europa. Spampani ha regolato in volata Agostino Del Monte e Valerio Sarti.