Trofeo Oro in Euro. Parte il conto alla rovescia per la corsa internazionale. Ben 22 squadre straniere

Saranno ben 31 le squadre che il 3 marzo si contenderanno il 15° Trofeo Oro in Euro 2024, gara internazionale di ciclismo professionistico femminile che ogni anno porta a Montignoso il gotha delle classifiche mondiali. Dei team partecipanti 9 saranno italiani e 22 stranieri tra cui la Nazionale Usa, in preparazione alle Olimpiadi di Parigi. Dopo la fantastica cavalcata di Gaia Realini e Amanda Spratt nell’edizione 2023, la Lidl-Trek, detentrice del trofeo, schiererà anche la promessa Van Arooij e la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, già vincitrice nel 2012. La Uae Adq si presenterà con Silvia Persico, prima nel ranking italiano e ottava al mondo. Con la Cofidis tornerà dalla Francia Martina Alzini, terza nel 2023, mentre la tedesca Ceratizit schiererà Marta Luch e Alice Arsuffi. Nuove partecipanti saranno la danese Uno x Mobility, la rivelazione uzbeka Tashkent City e la ceca Dukla Praha, la tedesca Canyon Sram, l’americana Ef Education e la Canadese Primeau. Per scoprire meglio questa edizione facciamo due chiacchiere con Fabio Argentin, storico sponsor della corsa.

Argentin, cosa significa questa gara per la riviera apuo-versiliese?

"Siamo molto orgogliosi del riscontro di partecipazione. Da anni le squadre ciclistiche professionistiche passavano i mesi invernali nelle località di mare spagnole ma la nostra proposta le ha riportate in Italia poco prima di spostarsi verso le classiche del Nord come Fiandre e Parigi-Roubaix; il ritorno dopo un anno di 22 squadre di cui 5 americane lo conferma".

Si aspettava questa crescita del ciclismo femminile?

"Sì, Montignoso Ciclismo e Oro in Euro credono in questa gara da 15 anni anticipando e accompagnando questa crescita, che porta tante medaglie mondiali all’Italia, tanto che l’Uci ci ha premiato posizionandoci nelle gare di Prima Classe; uno stimolo a migliorarci nell’ospitalità ed attrarre squadre da Belgio, Olanda, Francia e Germania".

Che ci dice del percorso e delle novità del 2024?

"Il percorso rimane quello tradizionale con partenza dal Cinquale, 5 giri in piano e 2 salite della Fortezza. L’arrivo, dopo 106 km, è fissato sul lungomare tra Montignoso e Forte dei Marmi. A livello di novità stiamo implementando la produzione della diretta televisiva per l’Italia e per l’estero".

Ci fa un suo pronostico?

"Prevedo uno scontro tattico tra la corazzata Lidl-Trek, in attacco in salita e l’altrettanto temibile Human Powered Health con le veloci Ragusa, Malcotti e Zanardi. Occhio anche alla Uae Emirates con la Persico e la polacca Wlodarczyc, rivelazione in Australia".

Gianluca Bondielli