Valenciana, Aleotti nono

Alessandro Tonelli della VF Group Bardiani dopo la splendida vittoria nella prima tappa ha conservato la maglia di leader anche al termine della seconda frazione della Valenciana, mentre il finalese Giovanni Aleotti giunto con il gruppo degli uomini di classifica è salito al 9° posto nella generale. Non poteva iniziare meglio l’avventura come main sponsor di patron Vincenzo Oliva della VF Group di S.felice sul Panaro.

La convocazione in azzurro per il mondiale di ciclocross under 23 di Luca Paletti, il successo e maglia nella Valenciana del bresciano Alessandro Tonelli e la possibilità mantenere la maglia gialla anche nell tappa odierna sono risultati che lasciano ben sperare per una brillante stagione. Paletti ricordiamo sarà in gara domani a Tabor (Repubblica Ceca) alle 12,30 con diretta su Eurovision con obiettivo entrare nella top ten. Buone notizie per il ciclismo modenese sempre dalla Spagna con il 24enne Giovanni Aleotti che dopo essersi messo in evidenza nella challenge di Maiorca è giunto 10° nella prima tappa dellla Valenciana e ieri 14° scalando un posizione nerlla classifics generale. Come aveva dichiarato al termine del Maiorca "ho voglia di correre davanti,le gambe girano bene ed il 2023 è solo un brutto ricordo". Nonostante la grande concorrenza nella Bora-Hansgroe Aleotti che tra i dilettanti è salito sul podio al Tour de L’Avenir e che è riuscito a centrare vittorie nei pruimi due anni da professionista ha la possibilità di tornare alla ribalta già da domani nella tappa più impegnativa della Valenciana per salire ancora nella classifica generale.Un piazzamento nella top five è certamente alla sua portata come ha dimostrato in questo inizio di stagione.

Andrea Giusti