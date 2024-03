Valentina senza freni. Terzo sigillo in volata

Sulle strade del Guatemala, Valentina Basilico conquista la sua terza vittoria in nove giorni. La brianzola della Eneicat CM Team ha vinto la tappa iniziale della Vuelta Ciclistica internazionale a Guatemala per donne elite, che si è svolta sulla distanza di 74,4 chilometri nel comune di Ipala. Basilico si è imposta al termine di uno sprint a ranghi compatti in cui ha avuto ragione delle colombiane Nicoll Garcia e Lina Maria Rojas. Momento magico per la ventenne Valentina, nata a Desio il 17 aprile 2003, che infila la terza perla di questa annata dopo i trionfi nel Grand Prix El Salvador e alla seconda tappa del Tour El Salvador. Naturalmente Basilico ha indossato la maglia gialla di leader della classifica generale che guida davanti alla colombiana Karen Gonzales e a Garcia. Oggi la Vuelta, con un totale di 126 atlete in gara in rappresentanza di nove nazioni, propone la terza giornata con arrivo in località Tecpan dopo 111 chilometri. La tappa presenta un tracciato ondulato con l’ascesa ai 2.370 metri di QoM. La 22esima edizione della corsa Centro Americana domani si concluderà con il circuito a Guatemala City.

Danilo Viganò