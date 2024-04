Ciclismo, bronzo per Valentina Zanzi del Team Vaiano su pista

Vaiano (Prato), 8 aprile 2024 - Per il Team Aromitalia 3T Vaiano primo prestigioso podio stagionale su pista grazie alla romagnola Valentina Zanzi, ottenuto nella manifestazione internazionale al “Tissot Velodrome” di Grenchen, in Svizzera. La brillante portacolori della società di Vaiano in maglia azzurra della Nazionale Italiana, ha conquistato la medaglia di bronzo nella corsa a punti, sfidando atlete provenienti da Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Ucraina, Israele ed Uzbekistan. La Zanzi, 19 anni, già pluri-campionessa europea su pista tra le junior, ha sfiorato il podio anche nella specialità della Madison, conquistando la quarta piazza in coppia con la milanese Martina Alzini. La manifestazione ha assegnato importanti punti per il ranking internazionale UCI in vista dei prossimi importanti impegni stagionali.