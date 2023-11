"Vangi Ladies Team e U.C. Donoratico Unite per il Ciclismo Femminile" Due squadre di ciclismo fiorentino si uniscono per la stagione 2024: l'U.C. Donoratico e la Vangi Ladies Team di Calenzano. Obiettivo: crescita e maturazione delle atlete seguite dai Ds. Maglie diverse per le due categorie. Accordo con BFT Burzoni Vo2 Team Pink per le juniores.